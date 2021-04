Michał Dworczyk pytany przez "Rzeczpospolitą" o to, czy nowe dostawy szczepionek zmieniają harmonogram szczepień, odpowiedział, że tak, podkreślając, że "jeśli będzie ich więcej, to wzrośnie liczba osób szczepionych, bo, jak wielokrotnie podkreślałem, możliwości szczepienia, które zabezpiecza obecnie działająca sieć punktów w całej Polsce, są o wiele większe, niż do tej pory mieliśmy szczepionek. Tempo szczepień uzależnione jest wyłącznie od dostaw".

Dworczyk: wkrótce wszyscy ze skierowaniami, dzielą nas tygodnie

Odnosząc się do tego, że w mediach jest wiele informacji, że są ludzie, którzy dostają szczepienia poza systemem albo dzięki nielegalnym skierowaniom, szef Kancelarii Premiera powiedział: - Dzielą nas już naprawdę tygodnie od chwili, kiedy wszyscy będą mieli wystawione skierowania.

Polska jest 38-milionowym krajem, w którym w tej chwili funkcjonuje już blisko 7 tys. punktów szczepień. Ze statystyk wynika, że zawsze pojawiają się cwaniacy albo ludzie nieuczciwi, którzy omijają system Michał Dworczyk

- Teraz mamy wybór: albo skupić się na ściganiu nieuczciwych, zarówno po stronie lekarzy wystawiających skierowania osobom nieuprawnionym, jak i po stronie pacjentów, którzy chcą z tego skorzystać. Albo skupić się na zaszczepieniu jak największej liczby Polaków, licząc, że lekarze i pacjenci będą przestrzegali przepisów. Wybraliśmy to drugie rozwiązanie, ponieważ w tej chwili najważniejsze jest zaszczepienie jak największej części populacji - zaznaczył.

Szef KPRM: podziwiam Adama Niedzielskiego

Pytany, czy widzi siebie na miejscu ministra zdrowia, podkreślił: - Absolutnie nie – w tym resorcie potrzebne są wyjątkowe kompetencje, których ja nie posiadam [...] Podziwiam Adama Niedzielskiego i każdą osobę, która się decyduje na kierowanie tym ministerstwem. Jest to olbrzymie wyzwanie i masa niewdzięcznej pracy. Z jednej strony podziwiam, a z drugiej strony współczuję każdemu, kto musi się z tym mierzyć.

"Rzeczpospolita" zapytała także pełnomocnika rządu ds. Narodowego Programu Szczepień o kwestię tzw. paszportów covidowych. Dworczyk jednoznacznie stwierdził, że "dopóki nie ma powszechnego dostępu do szczepionki, w ogóle nie ma takiej dyskusji". - To byłoby rzeczywiście bardzo niesprawiedliwe. Dlatego że dzisiaj tylko wybrani cały czas mają dostęp do szczepienia - uściślił.

- Natomiast co do samego pomysłu, są w tej sprawie różne opinie i według mojej wiedzy nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Toczy się rozmowa na forum Unii Europejskiej, a my w tej dyskusji uczestniczymy - przekazał.

RadioZET.pl/PAP