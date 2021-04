Ministerstwo Zdrowia przygotowało i skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, który zakłada m. in. skrócenie izolacji po Covid-19. Resort chce, by zakończenie izolacji mogło nastąpić po 24 godzinach bez gorączki, bez używania leków przeciwgorączkowych i z poprawą kliniczną, ale nie wcześniej niż po 10 dniach od wystąpienia objawów. Obecnie przepisy mówią o 13 dniach od wystąpienia objawów i co najmniej 3 dniach bez gorączki.

W uzasadnieniu Ministerstwo Zdrowia powołuje się na rekomendacje Rady Medycznej. Zaprzecza temu w rozmowie z reporterem Radia ZET Maciejem Sztykielem prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Flisiak

- Jestem właśnie z dwoma innymi członkami Rady Medycznej. Nie przypominamy sobie konsultacji ws. izolacji domowej, nikt nas nie pytał o takie rzeczy. To jest projekt ministerstwa, nie przypominam sobie, żeby był konsultowany. Żebym mógł się ustosunkować, musiałbym dokładnie się z nim zapoznać - mówi profesor Flisiak.

Resort zdrowia skierował projekt rozporządzenia w tej sprawie do konsultacji. Ministerstwo dało stronie społecznej 3 dni na zgłoszenie swoich uwag. Zmiany mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

