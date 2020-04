Poszedł rozpalać w piecu. Zginął w pożarze piwnicy

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pożar w miejscowości Skrzypiec pod Prudnikiem. Do zdarzenia doszło w niedzielę – strażaków wezwano do zadymienia wydobywającego się z budynku. Przybyli na miejsce ratownicy znaleźli w piwnicy zwłoki 60-letniego mężczyzny.

Z zeznań świadków wynika, że jeden z lokatorów szedł do piwnicy by rozpalić w piecu. Prawdopodobnie do pożaru doprowadził nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego mężczyzna zmarł.

Z miejsca ewakuowano pozostałych mieszkańców domu, w tym dwójkę dzieci. Nie ucierpieli w zdarzeniu.

Po ugaszeniu zarzewia ognia i przewietrzenia budynku pozwolono pozostały lokatorom na powrót. Przyczynę śmierci mężczyzny będzie wyjaśniała policja.

RadioZET.pl/PAP