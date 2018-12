Kierowca autobusu przewoził... martwą sarnę. Sugerował, że jej mięso nadaje się do jedzenia [FOTO]

Do sytuacji, o której pisze katowicka „Gazeta Wyborcza”, doszło przed tygodniem na trasie Bytom-Pyskowice. Pasażerowie autobusu zauważyli z przodu pojazdu martwą sarnę. Zwierzę miało racice uniesione do góry i leżało między kabiną kierowcy a drzwiami wejściowymi. Jedna z osób zrobiła zdjęcie, które trafiło później do sieci. Udostępniło je m.in. bytomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami:

Kierowca autobusu tłumaczył, że po prostu zauważył sarnę przy drodze i postanowił ją zabrać ze sobą. Ponoć w rozmowie z pasażerami sugerował, że jej mięso będzie zdatne do spożycia. W zaistniałej sytuacji TOZ powiadomił Sanepid oraz zarządzające transportem na terenie aglomeracji KZK GOP. O sprawie poinformowano także policję.

Kierowca zostanie ukarany?

Ci ostatni skontaktowali się z kolei z firmą Krzysztof Pawelec Usługi Transportowe – przewoźnika, z którym współpracuje. Jego przedstawicielka Barbara Pawelec napisała w mailu do „Wyborczej”: „Kierowca został wezwany do firmy na rozmowę. Przyznał się, że przewoził sarnę. Byliśmy zszokowani, poleciliśmy kierowcy, by zgłosił się na policję”.

Z kolei rzeczniczka KZK GOP Anna Koteras przyznaje w rozmowie z gazetą, że przewoźnik może zostać ukarany za zachowanie kierowcy, ale na razie nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie.

