Zwęglone zwłoki 40-latka znaleziono na słupie wysokiego napięcia w Chełmie Śląskim (woj. śląskie). Okazało się, że mężczyzna pracował na wysokości 40 metrów, a kilka dni temu śmiertelnie raził go prąd.

Do zdarzenia, o którym informuje "Dziennik Zachodni", doszło w minioną środę, Ok. godz. 10 rano straż pożarna i policja w Chełmie Śląskim otrzymały zgłoszenie o wypadku, do którego miało dojść na słupie wysokiego napięcia, gdzie prowadzone były prace remontowe.

Na miejscu (gdzie przybyli także ratownicy LPR) ich oczom ukazał się tragiczny widok. "Na wysokości około 40 metrów nad ziemią na tzw. izolatorze wisiały zwęglone zwłoki. Ze względu na trudny dostęp do słupa energetycznego oraz braku możliwości zdjęcia zwłok przy użyciu drabiny mechanicznej, na miejsce ściągnięto grupę ratownictwa wysokościowego z Jastrzębia Zdrój" - pisze "Dziennik Zachodni".

Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

Policja i prokuratura próbują teraz ustalić przyczyny oraz dokładne okoliczności wypadki. Na razie wiadomo jedynie, że zmarły był pracownikiem firmy zajmującej się pracami remontowymi na wysokościach. Jego ciało udało się ostatecznie zdjąć ze słupa po kilku godzinach akcji.

RadioZET.pl/Dziennik Zachodni