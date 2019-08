Ciało mężczyzny w masywie leśnym dostrzegł przypadkowy przechodzień. Szczegóły śmierci denata wyjaśni sekcja zwłok, aczkolwiek wiadomo już, że to obywatel Ukrainy.

Makabrycznego odkrycia, o którym informuje "Dziennik Zachodni", dokonano w piątek wczesnym popołudniem. Ok. godz. 13:30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przyjął zgłoszenie o ciele leżącym w masywie leśnym w miejscowości Poręba-Fryszerka (woj. śląskie).

Jak podaje gazeta, ze wstępnych ustaleń policji wynika, że denat to obywatel Ukrainy w wieku ok. 30 lat. Więcej szczegółów ani ustaleń nie podano do wiadomości publicznej.

Teraz śledczy (policja oraz prokuratura) będą ustalać przyczyny oraz dokładne okoliczności śmierci mężczyzny. Na najbliższe dni zaplanowana jest także sekcja zwłok.

RadioZET.pl/Dziennik Zachodni