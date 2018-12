Trzy osoby zmarły po dopalaczach. Zażyły je w Boże Narodzenie

Chcesz śledzić takie informacje? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Zmarli to 35-letnia kobieta oraz dwaj mężczyźni w wieku 22 i 23 lat. Mikołowscy funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności ich śmierci.

Policja przypomina i przestrzega, że dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia. To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek czy naklejek tzw. tatuaży. Są sprzedawane w sklepach lub przez internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem „produkt nie do spożycia”.

Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy też nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nowe przepisy w sprawie dopalaczy. Kary jak za narkotyki

RadioZET.pl/PAP/DG