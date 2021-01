Potężna eksplozja na Śląsku. Wstrząs był odczuwalny w wielu miejscowościach

W jednym z zakładów w Bieruniu (woj. śląskie) doszło do potężnego wybuchu. Internauci donoszą, że wstrząs był odczuwalny w innych miejscowościach. Z najnowszych ustaleń straży pożarnej wynika, że zginęła jedna osoba.

Eksplozja miała miejsce tuż przed godz. 12:00 przy Placu Alfreda Nobla w Bieruniu. Do wypadku doszło na placu spalań, gdzie następuje niszczenie półproduktów - wynika z informacji straży pożarnej.

Należący do Grupy KGHM Nitroerg to największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów materiałów wybuchowych oraz systemów inicjowania do użytku cywilnego. O wybuchu jako pierwszy doniósł w mediach społecznościowych portal "112 Tychy".

Potężny wybuch na Śląsku. Jedna osoba nie żyje

W wypadku zginęła jedna osoba - potwierdził bryg. Szczepan Komorowski z Komendy Miejskiej PSP w Tychach w rozmowie z "Super Expressem". - Do zdarzenia doszło o godz. 11:31, wtedy dostaliśmy zgłoszenie z zakładu. Na placu spalań, gdzie następuje niszczenie półproduktów z produkcji materiałów wybuchowych, nastąpił wypadek. Na miejscu stwierdzono zgon jednej osoby, druga jest ranna: to pracownik, został zabrany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego - relacjonował strażak.

Informację potwierdziła także rzeczniczka śląskiej straży pożarnej, mł. bryg. Aneta Gołębiowska. - Z informacji, jakie mamy na teraz, wynika, że jedna osoba poniosła śmierć, a jedna doznała obrażeń - powiedziała. Jak dodała, na miejscu pracuje 15 zastępów strażackich. W zakładach nie doszło do pożaru.

Z komentarzy internautów wynika, że wstrząs był odczuwalny w innych miejscowościach. "W Bojszowach aż domami zatrzęsło i ludzie powychodzili z domów, żeby zobaczyć, co się stało"; "W Pszczynie też mega huk... aż szybami zatrzęsło" - pisali.

