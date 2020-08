Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź kończy dziś 75 lat, co oznacza w procedurze kościelnej zakończenie posługi i przejście na emeryturę.

Katolicka Agencja Informacyjna podała, że oficjalną rezygnację abpa Głodzia przyjął już papież Franciszek. Do czasu obsadzenia nowego szefa archidiecezji, jego obowiązki przejął biskup elbląski Jacek Jezierski.

Abp Sławoj Leszek Głódź przechodzi na emeryturę

W ostatnich latach arcybiskupowi wypominano m. in. mobbing wobec księży z jego archidiecezji. Sprawa trafiła do Watykanu, lecz utkwiła w procedurach – do dziś nie udowodniono winy. Kontrowersje wzbudza do dziś opływająca w luksusy willa arcybiskupa w rodzinnej Bobrówce.

Przypomnijmy, że arcybiskup pobiera już emeryturę wojskową - jest od 16 lat emerytowanym generałem dywizji Wojska Polskiego. Uposażenie wynosi kilkanaście tysięcy złotych. Znany jest tylko przedział, od ponad 10,7 tys. zł do 17,7 tys. zł.

RadioZET.pl/PAP