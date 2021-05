Absurdalna kłótnia w Sejmie. Nitras do posła: dziewczyna cię nie kocha

W trakcie sejmowej debaty nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy nie brakowało gorących momentów i ostrych, a czasami nawet absurdalnych polemik między posłami. Łukasz Mejza, który jest posłem niezrzeszonym, usłyszał od Sławomira Nitrasa z KO, że "nie kocha go dziewczyna". - Myślę, że słowa posła Nitrasa nie zasługują na komentarz - stwierdził później w TVP Info Mejza.

Łukasz Mejza jest posłem niezrzeszonym. Do Sejmu wszedł jednak niedawno, bo w marcu 2021 roku. Po śmierci posłanki PSL Jolanty Fedak zdecydował się na objęcie zwolnionego mandatu poselskiego. Choć do Sejmu wszedł z list PSL, nie zdecydował się na dołączeniu do klubu ludowców.

W trakcie sejmowej debaty nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy, Mejza wiele miejsca poświęcił ostrej krytyce Koalicji Obywatelskiej i jej lidera Borysa Budki. Według posła, głosowania przeciwko ratyfikacji funduszu byłoby sprzeczne z polskimi interesami i racją stanu.

Sławomir Nitras do posła Mejzy: dziewczyna cię nie kocha! Absurdalna wymiana zdań w Sejmie

- Ktokolwiek próbuje głosowanie nad KPO, głosowanie na 770-cioma miliardami dla Polski, przedstawić na linii PiS-antyPiS, nie kocha Polski - przekonywał na mównicy sejmowej Mejza.

Poseł drwił z postawy polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy nie chcieli poprzeć ratyfikacji Funduszu. – Ucieszyła mnie decyzja rządu o odmrożeniu kultury, bo chciałem się wybrać na film z dziewczyną, ale już nie chcę. Nie chcę dlatego, że niektórzy parlamentarzyści w kontekście KPO odstawiają takie kino, że już mi wystarczy. Nie jest to poważna produkcja, a jakieś Muppet Show albo świat według Borysa – żartował. – Na tym polega różnica między nami: pan nienawidzi PiS-u i nie kocha Polski, ja PiS-u też nie kocham, ale kocham Polskę - mówił, zwracając się do szefa PO.

Na jego słowa błyskawicznie zareagowali politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy głośnym śmiechem i ironicznymi komentarzami postanowili zagłuszyć wystąpienie. - Dziewczyna cię nie kocha - komentował Sławomir Nitras.

Łukasz Mejza: Nitras pokazał, że wziął ewidentnie rozwód z rozumem

– Ty wszedłeś z listy PSL i od razu zdradziłeś – krzyczał Borys Budka. – Chłopie, pierwszy raz jesteś na mównicy – kontynuował.

Wystąpienie Mejzy zagłuszał także Robert Kropiwnicki. – Nie podlizuj się, chłopie, nie podlizuj. Już cię nie chcą (...) Targuje się z wami, targuje. Musicie się starać o jego poparcie - mówił.

Łukasz Mejza odniósł się do zachowania polityków KO w programie "Jedziemy" w TVP Info. - Myślę, że słowa posła Nitrasa nie zasługują na komentarz. Jeżeli już jesteśmy przy terminologii miłości, to poseł Nitras pokazał tą wypowiedzią, że wziął ewidentnie rozwód z rozumem i dobrym wychowaniem - stwierdził.

