O sprawie pisaliśmy w kwietniu bieżącego roku. 17- letnia Jessica i jej towarzysz - 17-letni Sebastian – zamordowali siekierą 38-letniego mężczyznę w miejscowości Słonne niedaleko Przemyśla (województwo podkarpackie).

Nastolatkowie poznali się w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, z którego wspólnie uciekli. Dotarli do domu partnera matki 17-latki. Tam, późnym wieczorem przyszedł mieszkający w sąsiedztwie 38-latek. 17-latka – zirytowana komentarzami mężczyzny – kazała 17-letniemu Sebastianowi go zabić. Przyniosła siekierę, a nastolatek zadał sąsiadowi aż 15 ciosów w głowę - przekazała dziennikarzom "Faktu" prokuratura. W nocy wywieźli zwłoki mężczyzny poza miejscowość i wyrzucili do pobliskiego rowu. Policja szybko zatrzymała nastoletnich zabójców, którzy przyznali się do brutalnego morderstwa.

Grozi im do 25 lat więzienia

Jak informuje w piątek dziennik "Fakt", biegli orzekli, że 17-letnia Jessica w trakcie popełniania przestępstwa była całkowicie poczytalna i może odpowiadać za swoje czyny. Nastolatka odpowie za współudział w makabrycznym zabójstwie przed sądem. Usłyszała zarzuty podżegania do morderstwa i współudział.

Zarówno jej, jak i 17-letniemu Sebastianowi grozi do 25 lat więzienia.

Seks w szkolnej toalecie, narkotyki i alkohol

Według doniesień "Faktu" nastolatka już wcześniej miała poważne problemy z prawem i wykazywała cechy osobowości zdemoralizowanej. W wieku 14 lat, kiedy uczęszczała do gimnazjum w Rzeszowie, zamknęła się w szkolnej toalecie z dwoma starszymi uczniami i uprawiała z nimi seks. O incydencie tym zawiadomiono sąd rodzinny. 17-letnia Jessica miała również nadużywać narkotyków i alkoholu.

