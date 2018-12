Jolanta Szczypińska z pośmiertnym odznaczeniem

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jolanta Szczypińska została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

– Wielu ludzi wspomina, że za swoją działalność podziemną, za swoją działalność w Solidarności, za służbę drugiemu człowiekowi była prześladowana, bita, zatrzymywana, aresztowana – mówił prezydent Andrzej Duda.

Jak podkreślał, „nigdy się nie ugięła, zawsze robiła swoje. To, co uważała za ważne, stosowne i potrzebne. Była zawsze taka, do samego końca”.

W Kościele Mariackim w Słupsku, oprócz prezydenta wraz z małżonką i prezesa PiS, są także marszałek Senatu Stanisław Karczewski, marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicemarszałkowie Ryszard Terlecki i Beata Mazurek.

Uroczystości mają charakter oficjalny, a ich organizatorem jest Kancelaria Sejmu.

Po zakończeniu nabożeństwa kondukt żałobny przejedzie na cmentarz komunalny, gdzie odbędzie się państwowy pogrzeb. Jolanta Szczypińska zostanie pochowana w rodzinnym grobie, przy rodzicach i bracie.

Jolanta Szczypińska zmarła po ciężkiej chorobie

Posłanka PiS Jolanta Szczypińska zmarła 8 grudnia. Miała 61 lat.

Z zawodu była pielęgniarką. W latach 80. zakładała Solidarność w Służbie Zdrowia w Słupsku. Działała w podziemiu, karierę polityczną zaczynała w Porozumieniu Centrum - partii Jarosława Kaczyńskiego. Była wśród współzałożycieli Prawa i Sprawiedliwości.

Była posłanką na Sejm RP ze Słupska w IV, V, VI, VII oraz obecnej kadencji. Była wiceprzewodniczącą Klubu Parlamentarnego PiS.

– Jola Szczypińska była bezinteresowna i wzbudzała szacunek determinacją w działaniu oraz postawą pełną dobroci, pozbawioną agresji. Dziś takich ludzi w polityce jest bardzo mało – mówił w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jak dodał, „żegnamy kogoś niezwykłego, kto miał w sobie wiele radości życia”.

RadioZET.pl/PAP/JŚ