Koszmarny wypadek na jednym z słupskich osiedli. 16-letni chłopiec wypadł z okna dziewiątego piętra budynku. O tragedii, która miała miejsce we wtorek około godziny 18.00 w Słupsku – na Osiedlu Niepodległości, niedaleko ulicy Andersa – donosi "Super Express". Jak informuje gazeta, policja i prokuratura nie udzielają w tej sprawie szczegółowych informacji.

Chłopiec w wieku 16 lat wypadł prawdopodobnie z ósmego lub dziewiątego piętra budynku. Szczegółowe okoliczności wciąż są ustalane

- miała przekazać "SE" Monika Sadurska z Komendy Miejskiej Policji.

16-latek wypadł z 9. piętra bloku

16-latek przeżył upadek z bardzo dużej wysokości. Dziecko trafiło do szpitala w ciężkim stanie. Chłopca przewieziono do Wojewódzkiego Szpitala w Słupsku, skąd przetransportowano go z kolei do Gdańska.

Jak czytamy, okoliczności dramatu są w trakcie ustalania. Obecnie nie wiadomo, czy w zdarzeniu uczestniczyły osoby z zewnątrz.

RadioZET.pl/SuperExpress