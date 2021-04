Słupsk. Do zdarzenia doszło w piątek 2 kwietnia w supermarkecie Biedronka przy ul. 11 Listopada. Jak relacjonują świadkowie, jeden z klientów zachowywał się agresywnie, a w trakcie przepychanek miał nawet wyciągnąć nóż.

- Policjanci wstępnie ustalili, że doszło do szarpaniny między 34-latkiem a obsługą sklepu - informuje w rozmowie z portalem "naszemiasto.pl" sierż. sztab. Monika Sadurska, rzecznik KMP Słupsk. - W trakcie tej szarpaniny, mężczyzna prawdopodobnie wyciągnął nóż. Na tę chwilę nie mamy potwierdzenia, żeby tym nożem komuś groził. Policjanci ustalają pozostałe okoliczności zajścia sklepowego, od których uzależnione są dalsze decyzje w sprawie.

Jak się okazało, ochrona sklepu rozpoznała 34-letniego mężczyznę. Miał on mieć na swoim koncie liczne kradzieże w tutejszym supermarkecie. Jak podaje "naszemiasto.pl", podczas próby zatrzymania 34-latek wyciągnął nóż, a jego ostrze skierować w stronę ochroniarza. Ten obezwładnił go przy pomocy gazu żelowego i finalnie zaprowadził do pomieszczenia socjalnego i wezwał policję.

Policjanci ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów w tej sprawie.

