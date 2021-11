Zakatowali 3-letnią Hanię na śmierć. Wkrótce staną przed sądem

Śmierć 3-letniej Hani w lutym tego roku wstrząsnęła całą Polską. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli matka oraz ojczym. Prokuratura oskarżyła Lucynę K. i Łukasza B. o zabójstwo, ale też o znęcanie się nad dzieckiem, do czego dochodziło praktycznie od urodzenia.

Sekcja zwłok dziewczynki wykazała, że dziecko doznało bardzo poważnych obrażeń jamy brzusznej, wskutek których zmarło. Po zaangażowaniu w sprawę samego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry prokurator przedstawił parze zarzut zabójstwa oraz znęcania ze szczególnym okrucieństwem.

Śmierć 3-letniej Hani. Matka i ojczym oskarżeni o zabójstwo

– Zamykali ją w ciemnym pomieszczeniu, ograniczali ilość jedzenia, wyzywali, krzyczeli oraz wielokrotnie uderzali w różne części (jej, przyp.) ciała – powiedział reporterce Radia ZET Tomasz Orepuk, z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Do koszmaru mogła przyczynić się również bierność opieki społecznej. Kuratorka sądowa, która zajmowała się tą rodziną, odpowie przed sądem za niedopełnienie obowiązków. Zdaniem śledczych kobieta nie weryfikowała informacji o podejrzeniach przemocy w rodzinie i bagatelizowała ujawnione obrażenia na ciele Hani. Nie powiadamiała o tym organów ścigania czy sądu rodzinnego. Grozi jej za to do pięciu lat więzienia.

