37-letnia Agnieszka T., która była w ciąży bliźniaczej, zmarła 25 stycznia. Rodzina oskarża lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala w Częstochowie, że nie usunęli na czas martwych płodów, co doprowadziło do sepsy i zgonu kobiety. Bliscy Agnieszki T. uważają również, że jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, który niemal całkowicie zakazał aborcji w Polsce.