Śmierć Agnieszki w bliźniaczej ciąży. Szpital w Częstochowie wydał oświadczenie

37-letnia Agnieszka, która była w ciąży bliźniaczej, zmarła 25 stycznia. Rodzina oskarżyła lekarzy, że zwlekali z usunięciem obumarłych płodów, przez co wdała się sepsa i 37-latka zmarła. Szpital w oświadczeniu poinformował, że czekano na obumarcie drugiego z bliźniąt, a gdy to nastąpiło, natychmiast przystąpiono do procedury usunięcia ciąży. Wskazano również, że stan pacjentki pogorszył się po zakażeniu koronawirusem.