Śmierć Bartka z Lubina. Są wyniki zagranicznej sekcji zwłok

Zdaniem prawników rodziny Bartka S. wykonana za granicą kolejna sekcja zwłok zmarłego mężczyzny wykazała, że nie zmarł on z przyczyn toksykologicznych. - Najważniejsze wnioski są takie, że stężenie substancji psychoaktywnych w organizmie Bartka nie mogło doprowadzić do jego zgonu. Stoi to w sprzeczności z informacjami, które publicznie przekazywała policja na podstawie polskiej sekcji - powiedziała adw. Renata Kolerska.

Bartek S. zmarł 6 sierpnia w Lubinie, po tym jak interweniowała w jego sprawie policja. Funkcjonariusze twierdzą, że w chwili zatrzymania był przytomny, czemu przeczy nagranie zdarzenia oraz zeznania ratowników pogotowia. Ich zdaniem mężczyzna trafił do karetki po stwierdzonym zgonie po interwencji policji.

Śmierć Bartka z Lubina. Są wyniki drugiej sekcji zwłok

W środę na konferencji prasowej prawników i rodziny Bartka przedstawiono fragmenty wyników prywatnej sekcji zwłok. Wykonano ją na zlecenie rodziny w Czechach. Jak przekazała adw. Renata Kolerska, sekcja wykazała, że 34-latek nie zmarł z przyczyn toksykologicznych.

- Najważniejsze wnioski są takie, że stężenie substancji psychoaktywnych w organizmie Bartka nie mogło doprowadzić do jego zgonu. Stoi to w sprzeczności z informacjami, które publicznie przekazywała policja na podstawie polskiej sekcji - powiedziała, cytowana przez Onet.

Nie stwierdzili oni bezpośredniej przyczyny zgonu. Zwrócili jednak uwagę na krew w płucach, oskrzelach, obrażenia krtani oraz zmiany w mózgu, do których doszło jeszcze za życia Bartka. Stało się to na skutek, jak podkreślili w opinii czescy specjaliści, braku odpowiedniej wentylacji i niedotlenieniu adw. Renata Kolerska

Radca prawny dr Wojciech Kasprzyk cytował z kolei fragmenty opisów drugiej sekcji, które dotyczyły krwawych wybroczyn w okolicy gardła, krtani, klatki piersiowej oraz zmian w płucach. Zdaniem prawników świadczą one o tym, że mężczyzna tuż przed śmiercią miał problemy z oddychaniem.

Jak przyznała - cytowana przez Onet - Kolerska, polska sekcja potwierdziła powyższe obrażenia, ale zawierała też stwierdzenie dotyczące "toksycznego stężenia substancji psychoaktywnych w organizmie". Adwokatka przypomniała, że na tej podstawie "policja prowadziła narrację, że Bartek zmarł z powodu narkotyków".

Prokuratura: jeśli rodzina złoży dokumenty z sekcji zwłok, zostaną one włączone do sprawy

Prawnicy przekazali, że wyniki drugiej prywatnej sekcji na razie nie zostaną przekazane do prokuratury, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. - Nie chcemy wpływać na przebieg śledztwa, szczególnie w momencie gdy prokuratura zleciła biegłym opinię uzupełniającą, dotyczącą wyników z opinii z pierwszej sekcji zwłok - powiedziała Kolerska.

Sprawę skomentował już rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi. To właśnie tam - decyzją Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu - zostało przeniesione śledztwo. - Wiedzę o istnieniu takich dokumentów mamy jedynie z przekazów medialnych. Nie zostały one złożone do akt sprawy. Do tej pory zapoznaliśmy rodzinę z całością materiałów postępowania. Jeśli złoży ona do prokuratury dokumenty, o których mowa w mediach, zostaną one załączone do sprawy i będą oceniane zgodnie z regułami wynikającymi z Kodeksu postępowania karnego - podkreślił prok. Krzysztof Kopania.

Przypomnijmy, że 9 sierpnia w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu odbyła się pierwsza sekcja zwłok 34-latka zlecona przez prokuraturę. Jak poinformował kolejnego dnia zastępca prokuratora okręgowego w Legnicy Arkadiusz Kulik, "nie wykazała ona zmian urazowych, które byłyby bezpośrednią przyczyną zgonu mężczyzny". - Biegli lekarze nie stwierdzili obrażeń, które wskazywałyby na wywieranie ucisku na szyję ani żadnych innych obrażeń, które mogłyby skutkować zgonem mężczyzny - powiedział wówczas w rozmowie z Polską Agencją Prasową prokurator.

Z kolei prok. Kopania wspominał w zeszłym tygodniu, że "z opinii biegłych [...] wynika, że przeprowadzone badanie krwi i moczu wykazało obecność metamfetaminy i amfetaminy w stężeniach toksycznych. Jak zaznaczyli biegli, substancje te w takich stężeniach mogą spowodować zaburzenia rytmu serca; również takie, które prowadzą do zaburzenia krążenia i zgonu. Ponadto stwierdzono obecność wielu leków psychotropowych".

Śmierć Bartka S. Onet ujawnił nagrania z karetki

Onet.pl ujawnił nagrania rozmów prowadzonych z karetki pogotowia, która w trakcie policyjnej interwencji w Lubinie została wezwana do 34-latka. Wynika z nich, że mężczyzna już nie żył, gdy zabierali go ratownicy medyczni. Jak wskazuje portal, przeczy to wersji policji, która twierdzi, że gdy funkcjonariusze przekazywali go medykom, u mężczyzny były wyczuwalne oddech i tętno. Rozmowy wskazują również na to, że ratownicy zabrali do karetki zwłoki mężczyzny, a następnie nie wiedzieli, kto ma stwierdzić zgon i gdzie mają przewieźć ciało.

- Nie ulega jednak wątpliwości, że tak obiektywne dowody jak nagrania monitoringu i zapisu rozmów pomiędzy przedstawicielami służb medycznych i policją mają istotne znaczenie dla wyjaśnienia sprawy. Tego typu dowody zabezpieczyliśmy w śledztwie. Gromadzimy materiał dowodowy i dopiero kompleksowe ustalenia będą podstawą do wyciągania wniosków co do przebiegu zdarzenia i ewentualnej odpowiedzialności karnej poszczególnych osób – powiedział w wówczas Kopania.

Prokurator zaznaczył, że śledztwo toczy się w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji oraz nieumyślnego spowodowania śmierci 34-latka, ale nie ulega wątpliwości, że zbadania wymaga również prawidłowość działań podejmowanych przez służby medyczne.

RadioZET.pl/PAP (R. Skiba)/Onet.pl