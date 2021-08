Areszty i zarzuty po zamieszkach w Lubinie. Policja: "byliśmy bezpardonowo atakowani"

8 osób w areszcie, pozostałych 49 z innymi zarzutami - to bilans zamieszek, do których doszło w niedzielę przed budynkiem komendy policji w Lubinie. Protestujący zebrali się tam po tym, jak po policyjnej interwencji zmarł 34-letni Bartek. Śledztwo ws. śmierci mężczyzny zostało przeniesione do Łodzi.