Pełnomocnik rodziny Dawida Kosteckiego mec. Roman Giertych zapowiedział w poniedziałek wniosek o przesłuchanie Macieja M. w sprawie śmierci boksera. Według M. u Kosteckiego przy przenosinach go do aresztu na Białołęce znaleziono telefon i pendrive z nagraniami. Giertych chce dołączenia nagrań do akt.