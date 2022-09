Śmierć Izabeli z Pszczyny. Zarzuty usłyszy kolejny lekarz?

Śmierć Izabeli z Pszczyny wstrząsnęła opinią publiczną. 30-latka, która była w zaawansowanej ciąży, zmarła z powodu wstrząsu septycznego. Wcześniej personel szpitala, do którego trafiła, nie zdecydował się na dokonanie aborcji, gdy pacjentce odeszły wody płodowe.

Śmierć Izabeli z Pszczyny. Radio ZET: zarzuty może usłyszeć kolejny lekarz

We wtorek zarzuty przedstawiono dwóm lekarzom, którzy sprawowali opiekę nad kobietą. Jak jednak ustaliło Radio ZET, Prokuratura Regionalna zaplanowała na środę czynności z trzecim lekarzem. Oznacza to, że on także może usłyszeć zarzuty.

- W śledztwie jak dotąd potwierdziły się wszystkie zarzuty od samego początku formułowane przez rodzinę. Czyli to, jak niedbale, z brakiem należytej staranności, była sprawowana opieka nad panią Izabelą, co w efekcie doprowadziło do jej śmierci - mówi w rozmowie z Radiem ZET pełnomocniczka rodziny, radca prawny Jolanta Budzowska.

Zarzuty postawione wczoraj dwóm pozostałym lekarzom dotyczą narażenia pacjentki - poprzez niezachowanie należytej staranności - na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, czego skutkiem była śmierć kobiety.

Rodzina rozważa teraz wystąpienie o zadośćuczynienie od ubezpieczyciela szpitala, mając przede wszystkim na uwadze dobro osieroconej córki pani Izabeli.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/DK