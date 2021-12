Żona zmarłego pracownika Amazona składa zażalenie na umorzenie śledztwa. "Pracujemy ponad siły"

Wyjaśnienia okoliczności śmierci Dariusza Dziamskiego - pracownika firmy Amazon domaga się jego żona i działacze związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Protestowali w czwartek pod siedzibą Prokuratury Okręgowej w Poznaniu po umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Ich zdaniem do śmierci 49-latka przyczyniło się zbyt duże obciążenie pracą. Żona pana Dariusza złożyła zażalenie na umorzenie śledztwa.

Dariusz Dziamski, 49-letni pracownik Amazona, zmarł na początku września podczas porannej zmiany w magazynie w podpoznańskich Sadach. Według pracowników i żony 49-latka przyczyną śmierci było przepracowanie - mężczyzna wykonywał zbyt ciężką pracę dla jednej osoby.

6 września pan Dariusz krótko po rozpoczęciu swojej zmiany zasłabł. Wezwano pogotowie, ale mimo udzielonej pomocy, 49-latka nie udało się uratować.

Poznań. Śmierć pracownika Amazona. Prokuratura umarza śledztwo

- Mężczyzna, który zgłosił problem ze złapaniem oddechu, szedł do ratownika o własnych siłach dość spory dystans, z punktu A do punktu B. To był karygodny błąd. Przy dusznościach nie powinien tam iść. Obok niego szedł lider, ale mu nie pomagał, nawet jako podpora - relacjonował w rozmowie z “Głosem Wielkopolski” pracownik i świadek zdarzenia. Dodał, że lider nie pomógł pracownikowi ze względu na zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19. - Potraktowali człowieka jak śmiecia, jak typowy odpad - dodał pracownik.

Osoby zatrudnione w Amazonie mówiły, że 5 września, czyli w przeddzień śmierci 49-latka, prosił lidera o przydzielenie kogoś do pomocy, bo nie miał już sił. Lider miał mu odmówić. Według pracowników, to był ten sam przełożony, który nie pomógł mężczyźnie, gdy ten zasłabł.

Prokuratura zdecydowała o umorzeniu śledztwa ws. śmierci pracownika. Z decyzją nie zgadza się żona pana Dariusza, która złożyła zażalenie. - Dlaczego to robię? Ja mężowi nie wskrzeszę życia, ale to nie jest pierwszy wypadek śmiertelny w Amazonie. Niech już w końcu ludzie przestaną tam umierać. Niech Amazon zwróci uwagę na to, że pracujemy ponad siły - powiedziała Beata Dziamska.

Prokuratura twierdzi, że zrobiła w tej sprawie wszystko, co powinno być zrobione. Przesłuchano świadków i zlecono sekcję zwłok, która wykazała, że mężczyzna zmarł z powodu choroby kardiologicznej.

To nie pierwsza śmierć w firmie. W Amazonie pod Poznaniem w maju 2020 roku zmarła 40-letnia pracownica. Związek OZZ Inicjatywa Pracownicza uważa, że normy i tempo pracy w firmie są wyśrubowane. Związkowcy twierdzą, że mają dowody gromadzone od 2017 roku, które wskazują na rażące naruszenia przepisów BHP oraz, że praca w Amazonie jest zbyt ciężka. Zdaniem OZZ Inicjatywy Pracowniczej firma nie tylko nie reagowała, ale zwiększała wymagania wobec pracowników. O sprawę zapytaliśmy biuro prasowe firmy Amazon. Czekamy na odpowiedź.

RadioZET.pl/Radio ZET - Danka Woźnicka/"Głos Wielkopolski"