Śmierć prof. Mariana Zembali. Ujawniono, co ustaliła prokuratura

Ciało prof. Mariana Zembali znaleziono w basenie wybudowanym przy jego rodzinnym domu w Zbrosławicach. O zdarzeniu powiadomiła policję rodzina lekarza. Na miejscu zabezpieczono list pożegnalny.

Śmierć prof. Mariana Zembali. Śledztwo zostało umorzone

Już krótko po śmierci byłego ministra zdrowia prokuratura informowała, że nie ma dowodów na to, by w tę sprawę zamieszane były osoby trzecie.

Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach było prowadzone pod kątem art. 155 kodeksu karnego. Brzmi on: "Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Śledczy sprawdzali, czy wybitnego kardiochirurga ktoś popchnął do ostatecznego kroku. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach poinformowała portal gazeta.pl, że w sprawie przesłuchano świadków. Uzyskano także opinię z zakresu badań histopatologicznych oraz przeszukano skrzynkę e-mailową profesora.

Ostatecznie 31 sierpnia śledztwo zostało umorzone.

Osoby w kryzysie psychicznym lub borykające się z myślami samobójczymi mogą zadzwonić na bezpłatny telefon Centrum Wsparcia - 800 70 2222, który jest czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, również w święta. Pomoc można znaleźć także na stronie internetowej www.centrumwsparcia.pl.

RadioZET.pl/gazeta.pl