Śmiercionośne bakterie w Odrze? Nowe ryzyko na horyzoncie. "Poważne zagrożenie"

Naukowcy Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza brali udział w pracach sztabów kryzysowych powołanych w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Eksperci pracowali również w terenie, m.in. w Słubicach i Gostchorzu.

Odra – wtórne zatrucie może zagrozić kąpieliskom nad Bałtykiem

Według prof. Piotra Parasiewicza, z którym rozmawiał dziennikarz Wirtualnej Polski, na dnie rzeki "gnije i rozpada się" masa ryb. – Wiąże się z tym kolejne poważne zagrożenie dla Odry. Spodziewamy się wtórnego zatrucia wód. Ten proces doprowadzi do przyduchy, pojawienia się sinic oraz całej masy różnych śmiercionośnych bakterii. Przed nami kolosalne zadanie ratowania rzeki, bo skażenie będzie się szerzyć tygodniami. Bakterie, jakie wówczas się pojawią, mogą zagrozić kąpieliskom nad Bałtykiem – alarmuje naukowiec.

Polskie służby wciąż nie znają przyczyn masowego śnięcia ryb na Odrze. We wtorek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że w żadnej z dotychczas zbadanych próbek wody z Odry nie wykryto substancji toksycznych. Prof. Piotr Parasiewicz uważa, że "rozwikłanie zagadki jest coraz bliżej".

– W tej chwili odławiamy ryby w stanie agonalnym i ich badania mówią nam więcej o przyczynach. Na podstawie sekcji ryb jednoznacznie można stwierdzić, że zjawisko wywołała chemiczna toksyna wprowadzona do wód. Śnięcia nie wywołały naturalne zagrożenia jak zakwity glonów i niski stan wód – ocenia naukowiec IRS.

– Szukanie winowajcy to już w większym stopniu zadanie dla służb ochrony środowiska. My jako naukowcy staramy się ratować Odrę przed kolejnymi zagrożeniami, patrzymy do przodu. [...] Najważniejsze zadanie to wyłowić przy pomocy różnych zapór jak najwięcej martwych ryb – wyjaśnia prof. Parasiewicz.

