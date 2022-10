Śmiertelne pobicie we Wrocławiu. Wśród zatrzymanych kobieta

Do brutalnego pobicia czterech osób, w tym jednej kobiety, doszło 12 sierpnia na jednym z podwórek wrocławskiego Grabiszyna - poinformowała aspirant Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. - Skutkiem tego zdarzenia była śmierć mężczyzny, która nastąpiła 11 października 2022 r. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek od początku wnikliwie zajmowali się tą sprawą. Efektem tych działań były zatrzymania, do których teraz doszło - powiedziała policjantka. Dodała, że na podstawie zgromadzonych materiałów i dowodów w tej sprawie sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na trzy miesiące wobec czterech osób, w tym jednej kobiety.

W sprawie tej podejrzanym przedstawione zostały zarzuty dotyczące m.in. uszkodzenia ciała, którego następstwem była śmierć człowieka, a także naruszenie nietykalności oraz znieważenie z powodu różnić rasowych.

Brutalne pobicie we Wrocławiu. Jedna osoba nie żyje

- O całym zdarzeniu policja powiadomiona została przez przypadkowych świadków tej sytuacji. Mimo, że miejsce tego przestępstwa nie było objęte monitoringiem, to funkcjonariusze rozmawiając z osobami widzącymi tę sytuację, mogli uzyskać szczegóły dotyczące tego zajścia i rozpocząć natychmiast poszukiwania podejrzewanych o ten czyn - poinformowała policjantka. Wyjaśniła, że policjanci docierali do kolejnych świadków oraz osób mogących mieć istotne informacje w tej sprawie.

RadioZET.pl/KMP we Wrocławiu