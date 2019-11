Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do zderzenia czołowego doszło we wtorek wieczorem, ok. godz. 21, w miejscowości Sobiecin w powiecie jarosławskim. Kierowca opla astry z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas, prosto na volkswagena polo. Doszło do zderzenia czołowego.

Na miejscu zginął kierowca opla, natomiast kierowca volkswagena zmarł w szpitalu. Oplem podróżowało jeszcze czworo pasażerów – trzech mężczyzn i jedna kobieta w wieku 18-21 lat. Ranni trafili do szpitali.

fot. Podkarpacka Policja

Dramat na ekspresówce. Barierki na nic się zdały

To niejedyny koszmarny wypadek na Podkarpaciu. Tego samego dnia, kilka godzin wcześniej, doszło do tragedii na ekspresowej S19 w Sokołowie Małopolskim. Kierowca tira scania zjechał z jezdni, przebił barierki i z impetem wjechał w jadącą w drugą stronę skodę. Kierowca osobówki zginął na miejscu.

Droga była zablokowana przez całą noc. Zmarłym okazał się 48-latek z powiatu powiatu stalowowolskiego.

fot. Podkarpacka Policja

RadioZET.pl/Podkarpacka Policja