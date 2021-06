Popularne rośliny cieszą oko i pięknie pachną, ale mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Każdego roku do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach trafia kilkudziesięciu pacjentów z objawami zatrucia. Lekarze ostrzegają przed konwalią, cisem oraz śnieguliczką - informuje "Dziennik Zachodni".

Konwalia, cis, śnieguliczka mogą być niebezpieczne. Lekarze biją na alarm

- W tym roku mieliśmy już kilku takich pacjentów. Tym zdarzeniom można było zapobiec, gdyby rodzice i dzieci mieli większą wiedzę, jakie rośliny nas otaczają i które mogą być niebezpieczne. Jak zawsze - lepiej zapobiegać niż leczyć - podkreśla kierująca oddziałem ratunkowym w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka dr Barbara Kunsdorf-Bochnia w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Niepozorne konwalie zawierają glikozydy. Te związki chemiczne, które zwłaszcza w przypadku spożycia przez dzieci, mogą prowadzić do problemów kardiologicznych i pokarmowych, a nawet śmierci. - Do naszego szpitala trafiła 16-letnia dziewczyna, która wypiła wodę ze szklanki, w której wcześniej stały właśnie konwalie - mówi dr Barbara Kunsdorf-Bochnia. Jak dodaje, u nastolatki doszło do poważnych zaburzeń rytmu serca i przez kilka dni musiała zostać w szpitalu.

Eksperci ostrzegają także przed nasionami bielunia dziędzierzawy oraz owocami pokrzyku wilczej jagody. Te ostatnie są podobne do zwykłej czarnej jagody. - Zdarzają się sytuacje, że maluch pomyli krzaki i zje trujące jagody. U dziecka już kilka zjedzonych owoców powoduje halucynacje, a nawet utratę przytomności i śpiączkę. Podobne efekty dają nasiona bielunia. Obie rośliny są śmiertelnie niebezpieczne - zaznacza dr Barbara Kunsdorf-Bochnia.

Uważać trzeba także na białe owoce śnieguliczki. Kulki mogą spowodować wymioty, biegunkę, a nawet porażenie ośrodkowego układu nerwowego. Śmiertelnie niebezpieczne może być również rozgryzienie przez małe dziecko kilku kulek cisu.

