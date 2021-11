Tragedia na torach. 19-latek odłączył się od znajomych i wbiegł pod pociąg

Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek po godzinie 19 na ulicy Topolowej, na wjeździe do Zbąszynia od strony Strzyżewa. Na tamtejszym przejeździe kolejowym znaleziono zwłoki.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu Mariusz Majewski potwierdził w rozmowie z portalem zbaszyn.naszemiasto.pl, że doszło do potrącenia młodego mężczyzny przez pociąg towarowy.

Zbąszyń. Zwłoki mężczyzny na torach. 19-latek potrącony przez pociąg

19-letni mieszkaniec gminy Zbąszyń był na spacerze z 4-osobową grupą znajomych. Jak przekazał policjant, mężczyzna nagle odłączył się od nich i wbiegł pod ostatni wagon przejeżdżającego przez przejazd pociągu towarowego. 19-latek zginął na miejscu.

Maszynista składu był trzeźwy. Jak podaje portal, początkowo nie wiedział, że doszło do potrącenia. "Pociąg udało się zatrzymać i przeprowadzić oględziny dopiero na stacji kolejowej w Nowym Tomyślu" - czytamy.

Ciało 19-latka zabezpieczono do sekcji zwłok. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu.

