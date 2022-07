Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 17.00 we wsi Dąbrówka Wielkopolska (woj. lubuskie) na trasie kolejowej Międzyrzecz - Zbąszynek. Samochód osobowy wjechał pod szynobus.

Dąbrówka Wielkopolska. Tragedia na torach. Nie żyją trzy osoby

Jak przekazał aspirant Marcin Ruciński w Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, pojazd marki Volvo wjechał wprost pod pojazdy szynowy. Zginęły trzy osoby. Wszystkie ofiary podróżowały osobówką.

Siła uderzenia była ogromna. Lubuska Policja zamieściła zdjęcie, na którym widać, że dach samochodu został praktycznie zmiażdżony. Jak podaje "Gazeta Lubuska", auto po uderzeniu ścięło jeszcze betonową latarnię.

Szynobusem jechało około 20 pasażerów oraz maszynista. Nikomu nic się nie stało. Ruch pociągów został wstrzymany.

Na miejsce tragedii przyjechała karetka, policja, pięć zastępów straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pracownicy kolei próbują ustalić, czy w czasie tragedii działała sygnalizacja świetlna na przejeździe kolejowym.

RadioZET.pl/"Gazeta Lubuska"