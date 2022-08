Śmiertelny wypadek w Karpaczu. Motocyklista uderzył w barierkę

Tragiczny wypadek w centrum Karpacza. Motocyklista uderzył w barierkę, a następnie w latarnię. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.

Do tragedii doszło w czwartek około godz. 9.30 na ul. Parkowej. Wypadek wydarzył się tuż przed wjazdem do tunelu na drodze prowadzącej do górnej części Karpacza.

Wypadek w Karpaczu. Nie żyje motocyklista

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że 54-latek wyjeżdżał z tunelu. Wtedy uderzył w barierkę, a następnie w latarnię.

Ratownicy próbowali przywrócić czynności życiowe motocyklisty, niestety bez skutku. - Mężczyzna pomimo reanimacji zmarł na miejscu - przekazała podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji, cytowana przez portal 24jgora.pl.

Jak dodała policjantka, ciało motocyklisty zabezpieczono do sekcji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tragedii. Na miejscu jest także prokurator.

Droga prowadząca do górnej części Karpacza jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Policja apeluje o rozsądek. "Kierowcy »noga z gazu«. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na jezdni. Przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. Przypominamy, aby w czasie jazdy nie lekceważyć wysokich temperatur. Upał ma wpływ na kierowców, ponieważ wysoka temperatura spowalnia reakcje" - czytamy na profilu Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

RadioZET.pl/24jgora.pl/KMP w Jeleniej Górze