Samochód wjechał w grupę ludzi na chodniku. Jedna osoba zmarła mimo reanimacji

Samochód osobowy wjechał w grupę ludzi stojących przy drodze. Do wypadku doszło w niedzielę przed północą w miejscowości Makowiska w gm. Pajęczno (woj. łódzkie). Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne. Badane są okoliczności wypadku.

Policja bada okoliczności tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Makowiska niedaleko Pajęczna na południu regionu łódzkiego.

- W niedzielę, kwadrans przed północą, samochód osobowy wjechał w grupę ludzi stojących przy drodze - poinformowała Karolina Grzybowska z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, cytowana przez PAP.

Okoliczności wypadku opisał w rozmowie z portalem twojepajeczno.pl rzecznik prasowy KPP w Pajęcznie mł. asp. Marcin Pawełoszek. – Jadąca od Pajęczna 19-letnia mieszkanka gminy Nowa Brzeźnica straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na przeciwległy pas ruchu. Kierowany przez nią opel corsa najpierw wjechał do przydrożnego rowu, a następnie wybił się i uderzył w cztery osoby znajdujące się na chodniku – przekazał.

W wypadku zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Jak podaje serwis, ofiarą jest 60-letnia kobieta, która mimo reanimacji poniosła śmierć na miejscu.

To był splot nieszczęśliwych zdarzeń. 60-latka wcześniej ze względu na trudne warunki pogodowe sama straciła panowanie nad swoim samochodem i wpadła do rowu. Wydostała się z auta i skierowała w stronę pobliskich domów, aby poprosić o pomoc w wyciągnięciu pojazdu. Do tragedii doszło, kiedy wraz z trójką domowników wróciła na miejsce wypadku.

W poniedziałek rano - jak podają służby drogowe - na dk 42 nie ma już utrudnień w ruchu.

RadioZET.pl/PAP/twojepajeczno.pl