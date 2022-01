Potrącił pieszą, wyjeżdżając z parkingu. Kobieta zmarła na miejscu

Do wypadku doszło 11 stycznia po godzinie 11.30 na ulicy Hutniczej w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie). 47-letni kierowca peugeota 308 wyjeżdżał z parkingu. - Tor jazdy pojazdu wskazywał, że był on skierowany przodem do ulicy. Włączając się do ruchu, potrącił 91-letnią kobietę, która zmarła na miejscu pomimo reanimacji - przekazała st. asp. Izabela Gajewska z KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

Śmiertelny wypadek w Piotrkowie Trybunalskim. Potrącił pieszą, wyjeżdżając z parkingu

Policjantka poinformowała, że mundurowi będą teraz analizować zebrany materiał dowodowy, by ustalić, czy 47-latek potrącił idącą chodnikiem 91-latkę, czy też na nią najechał.

- Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków. Prowadzone pod nadzorem prokuratury dalsze postępowanie wyjaśni przebieg zdarzenia - dodała st. asp. Gajewska.

- Policjanci przypominają, że podczas wykonywania manewru włączania się do ruchu należy zachować szczególną ostrożność. Należy dokładnie sprawdzić, czy możemy włączyć się do ruchu, nie stwarzając zagrożenia dla innych uczestników. Pamiętajmy też, że włączając się do ruchu, mamy obowiązek ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego - zaapelowała rzeczniczka piotrkowskiej policji.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl