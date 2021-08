Śnieg spadł w Tatrach. "Odradzamy wyjść w partie szczytowe Tatr, gdzie zwłaszcza po stronie północnej, w miejscach zacienionych zalega śnieg i występują oblodzenia. Zalecamy wybór niżej położonych szlaków" – powiedział PAP ratownik dyżurny TOPR.

W sobotę nad Tatrami zaświeciło słońce zachęcające do górskich wypraw. Po kilkudniowych opadach na szlakach jest mokro i ślisko, a na odcinkach leśnych zalega miejscami błoto oraz występują kałuże – informuje Tatrzański Park Narodowy.

W Tatrach nadal panuje duży ruch turystyczny. Na parkingi przed szlakiem w kierunku Morskiego Oka mogą wjechać jedynie osoby, które wcześniej zarezerwowały parking.

W sobotę w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu oraz punktowe burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 17 do 20 st., chłodniej w obszarach podgórskich oraz na północnym wschodzie od 15 do 17 st. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na wybrzeżu powieje z północy. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum i na północy kraju. Początkowo przelotne opady deszczu. Opady deszczu ponownie pojawią się w drugiej połowie nocy na południowym wschodzie, a prognozowana tam suma opadów do 15 mm, w Bieszczadach do 30 mm. Wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Gdzieniegdzie, głównie w północnej połowie kraju, utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 10 do 14 st., cieplej miejscami na wybrzeżu około 15 st. Najchłodniej będzie w kotlinach Sudeckich około 7 st. Wiatr słaby, zmienny, na południowym wschodzie powieje z północnego wschodu.

