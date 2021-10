Z zalanej kopalni wyłowiono ciała dwóch nurków. Trwają poszukiwania trzeciego

Strażaccy nurkowie znaleźli w zalanej kopalni w Sobótce dwa ciała – przekazał w poniedziałek po południu Onet, powołując się na informację policji. Poszukiwania trzech nurków, którzy nie wrócili z ćwiczeń w zalanej kopalni w Sobótce, zostały wznowione w poniedziałek.

– Nurkowie wyszli z wody i przekazali nam informację, że udało im się odnaleźć dwa ciała. Niestety nie jesteśmy w stanie teraz potwierdzić personaliów tych osób – przekazała Onetowi policja.

Sobótka. Wyłowili ciała dwóch nurków. Trwają poszukiwania trzeciego

Z kolei rzecznik straży pożarnej Karol Kierzkowski przekazał reporterce Radia ZET Darii Klimzie, że akcja przebiega przy wsparciu specjalnej aparatury. - Z wykorzystaniem podwodnego robota, który w sposób bezpieczny przeszukuje wszystkie ciemne zakamarki – powiedział Kierzkowski. Zaznaczył, że największym utrudnieniem jest utrudniona widoczność.

Rzecznik Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu st. kpt. Tomasz Szwajnos powiedział PAP, że ratownicy dotarli do dwóch ciał. – Nie mogę potwierdzić, czy dziś uda się wydobyć ciała na powierzchnię, ponieważ każde nurkowanie pogarsza tam widoczność – powiedział rzecznik. Oznacza to, że spod wody nie wyłowiono jeszcze jednej osoby. Akcja będzie kontynuowana.

W poszukiwaniach biorą udział wyspecjalizowane jednostki PSP z kilku województw. – Musieliśmy szukać ratowników w całym kraju, którzy mają specjalizację w nurkowaniu jaskiniowym. Jest grupa z Opola, grupa łączona z Lubuskiego i Wielkopolski, jest nurek z Gdańska i ratownicy z grupy ratownictwa górniczego z KGHM – powiedział wcześniej PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu.

RadioZET.pl/Onet.pl/ PAP - Piotr Doczekalski