Sołtysi będą przekonywać ludzi do szczepień. "Chodzą po wsi z obiegnikami"

- Sołtysi chodzą po wsi z tzw. obiegnikami, czyli ulotkami, promującymi szczepienia przeciw COVID-19. Sołtys daję kartkę sąsiadowi, ten czyta i daję następnemu. Tak to działa - mówi w rozmowie z Radiem ZET wójt gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski. Jak podkreśla wójt gminy do ludzi trzeba cierpliwości, bo jak „Kurp nie jest przekonany do czegoś, to nie przekona się go w jeden dzień”.

Sołtysi będą przekonywać do szczepień przeciw COVID-19 na Mazowszu

Władze gminy liczą, że takie działania pomogą w promocji szczepień. W Łysych w pełni zaszczepionych jest tylko 16 procent mieszkańców. To najmniej na Mazowszu. To także jedna z najniższych wyszczepialności w Polsce.

Najmniej zaszczepionych przeciw COVID-19 jest w Czarnym Dunajcu w Małopolsce. W pełni zaszczepionych jest tam 12 procent mieszkańców.

RadioZET.pl