Nowy sondaż wyborczy. Poparcie dla PiS spada, nowa partia w Sejmie

Jak wynika z najnowszego sondaż wyborczego Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24, poparcie dla PiS spadło. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, do Sejmu weszłaby również Konfederacja.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Respondentom ankiety telefonicznej zadano następujące pytanie: na kogo oddałbyś/oddałabyś swój głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższych dniach?

Konfederacja w Sejmie

Najwyższa poparcie nadal przypada partii rządzącej – 39 procent ankietowanych zadeklarowało zagłosowanie właśnie na to ugrupowanie (czyli porozumienie Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski). Jak zaznacza TVN24, jest to spadek o 5 punktów procentowych w stosunku do wyniku z poprzedniego badania.

Drugie miejsce na podium zajęłaby Koalicja Obywatelska, z wynikiem 30 procent głosów.

Podium zamyka Lewica – czyli zjednoczenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiosny i Razem Roberta Biedronia) – z poparciem 11 procent respondentów badania.

Próg wyborczy przekroczyłoby również Polskie Stronnictwo Ludowe w porozumieniu z Kukiz’15 (Koalicja Polska), na które głosowałoby – według zapowiedzi – 6 procent ankietowanych.

W Sejmie pojawiłaby się także nowa partia – Konfederacja, powiązana z osobą Janusza Korwin-Mikkego. Uzyskałaby poparcie rzędu 6 procent.

W sondażu uwzględniono również Bezpartyjnych Samorządowców. Ugrupowanie znalazłoby się poza Sejmem, a swój głos na nie oddałoby 1 procent badanych.

Opcję odpowiedzi „Nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem (-łam)” zaznaczyło 3 procent respondentów. Odpowiedzi odmówiło 4 procent badanych.

Sondaż telefoniczny Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24 zrealizowano 22 sierpnia 2019 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 2012 osób w wieku przekraczającym 18 lat – czytamy na portalu.

RadioZET.pl/TVN24