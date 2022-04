IBRiS zadał pytanie, jak Polacy oceniliby pomysł, aby każdy obywatel w wieku 18-55 lat obowiązkowo wziął udział w 16-dniowym szkoleniu wojskowym, aby nauczyć się strzelać, poznać podstawowe zasady obrony i zachowania się w sytuacji zagrożenia. Przyjęto założenie, że takie rozwiązania sprawdzają się w Wojskach Obrony Terytorialnej, a w razie wybuchu wojny mogłoby zostać ono przyjęte na masową skalę.

Większość Polaków pozytywnie odniosła się do takiej idei. Aż 39 procent zdecydowanie dobrze oceniła ten pomysł, a raczej dobrze 31,3 procent, co daje ponad 70-procentowe poparcie. Odpowiedź raczej źle wskazało 10,7 procent respondentów, a 15 procent zdecydowanie źle.

Poparcie dla kursu wojskowego w Polsce

Za takim rozwiązaniem niemal po równo opowiedziały się kobiety i mężczyźni. Charakterystyczne, że akceptuje go większość osób zdolnych do noszenia broni, niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku, ale najmniej chętni do przejścia takiego kursu byliby najmłodsi we wskazanej grupie badanych (62 proc. wśród osób w wieku 18–29 lat). W grupie wiekowej w wieku 50–59 lat to już 81 proc.

Ten pomysł nie ma w zasadzie barw politycznych, choć poparcie takiej idei jest nieznacznie wyższe po prawej stronie sceny - wśród zwolenników Konfederacji (86 proc.) i Zjednoczonej Prawicy (85 proc.). Wśród wyborców kandydatów na prezydenta w ostatnich wyborach - Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego - jest takie samo i wynosi 80 proc.

Podczas pierwszej agresji Rosji na Ukrainę w 2014 roku aż 65 procent badanych opowiadało się za powrotem obowiązkowej służby wojskowej. Wraz ze słabnącymi działaniami militarnymi takie rozwiązanie traciło na popularności. Zdaniem autorów badania "im większa jest deklarowana wiedza na temat historii Polski i świata, tym większa jest chęć udziału w działaniach obronnych".

Wojna w Ukrainie trwa od 42 dni. Wojska rosyjskie wycofały się z północnych i centralnych regionów, skupiając swoje siły w rejonie Donbasu.

