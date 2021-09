Co Polacy sądzą o paszportach covidowych? "Samo mówienie o nich nie zachęca do szczepień"

Co czwarty Polak uważa, że paszporty covidowe naruszają jego swobody obywatelskie – wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej". Za koniecznością okazywania certyfikatu szczepień przy wejściu do kina czy teatru opowiada się 46,6 proc. respondentów. Badanie pokazuje też wysoką akceptację dla trzeciej dawki szczepionki.

Z sondażu, który przeprowadził IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej", wynika, że 24,8 proc. respondentów uważa wprowadzanie przywilejów dla osób zaszczepionych i ograniczeń dla tych, którzy się nie zaszczepili za naruszenie swobód obywatelskich. Z kolei za koniecznością okazywania certyfikatu szczepień przy wejściu do kina czy teatru opowiada się 46,6 proc. respondentów.

Sondaż. Jedna czwarta Polaków przeciw obostrzeniom covidowym

"Rz" cytuje prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr. Michała Sutkowskiego. Jak zaznacza ekspert, o paszportach covidowych mówi się dużo, ale mało gdzie one w Polsce obowiązują, a to nie zachęca do szczepień.

Samo mówienie o takich paszportach bez wprowadzenia obostrzeń nie zachęca ludzi do szczepień. [...] Gdyby rząd określił poziom zakażeń, przy którym przy wejściu np. do kina będzie obowiązywał paszport covidowy, być może ludzie byliby bardziej chętni do szczepień dr Michał Sutkowski

Zdaniem Sutkowskiego rząd powinien wskazać konkretny poziom zakażeń, po przekroczeniu którego paszporty powinny obowiązywać np. w restauracjach. - Ale do sklepu po zakupy powinien móc wejść każdy – tłumaczy lekarz.

Trzecia dawka szczepionki. Prawie 40 proc. badanych za tym, żeby każdy mógł ją przyjąć

"Rz" wskazuje, że sondaż pokazuje także wysoką akceptację dla trzeciej dawki szczepień. "Ponad 37 proc. badanych uważa, że możliwość jej przyjęcia powinien mieć każdy Polak" - czytamy. 18,7 proc. ankietowanych uważa, że "jeśli będzie miało taką możliwość, to przyjmie szczepionkę".

13,2 proc. uważa, że dwie dawki wystarczą, a 10,7 proc., że powinny przysługiwać jedynie personelowi medycznemu. Z kolei 18,7 proc. badanych twierdzi, że "szczepienia są niepotrzebne, bo przed niczym nie chronią".

RadioZET.pl/PAP/rp.pl