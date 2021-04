Rząd czy opozycja - komu w tym momencie bardziej ufają Polacy? Sprawdził to Instytut Badań Spraw Publicznych. Z opublikowanego przez nich w poniedziałek najnowszego sondażu dla stanpolityki.pl (przeprowadzonego w dniach 7-9 kwietnia) wynika jednak, że żadne ze stronnictw na polskiej scenie politycznej nie cieszy się wielkim zaufaniem obywateli.

Aż 40,26 proc. respondentów nie wskazało bowiem ani na rząd, ani za opozycję jako instancje godne zaufania ze strony obywateli. To o 2,86 pkt proc. więcej zniechęconych niż w analogicznym marcowym badaniu IBSP.

Rząd czy opozycja - komu ufają Polacy?

A kto wygrywa w pojedynku "rząd vs. opozycja"? Nadal przewagę mają ci pierwsi - ufa im bowiem 33,56 proc. ankietowanych, z których 14,16 proc. "zdecydowanie", a 19,40 proc. "raczej". Przewaga ta jednak topnieje - w marcowym badaniu opozycji ufało 4,41 pkt proc. więcej badanych niż w kwietniu.

O 1,19 pkt proc. wzrosło za to zaufanie do rządzących. Teraz pozostaje ono na poziomie 26,54 proc, z czego 14,68 proc. respondentów wskazało na odpowiedź "zdecydowanie", a 11,68 proc. na "raczej". Oznacza to więc, że Zjednoczona Prawica ma po swojej stronie więcej przekonanych do siebie obywateli niż opozycja.

Ciekawe przedstawiają się również proporcje zaufania na podstawie płci badanych. "Częściej to kobiety (28,44%) niż mężczyźni (24,48%) wskazywały, że posiadają większe zaufanie dla działań rządu. Podobnie częściej mężczyźni (42,26%) niż kobiety (38,42%) wskazywali, że nie posiadają zaufania ani dla działań opozycji, ani rządu" - czytamy na stanpolityki.pl

