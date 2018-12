Jolanta Kwaśniewska na prezydentkę. Była Pierwsza Dama nokautuje konkurencję

Andrzej Duda i Donald Tusk – to ci politycy mają stoczyć bój w wyborach prezydenckich w 2020 roku. A co, gdyby głową państwa miała zostać kobieta? W sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” to Jolanta Kwaśniewska ma największe szanse na wygraną, jeśli Polacy mieliby głosować na kobietę.