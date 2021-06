Sondaż przeprowadziła na zlecenie portalu wpolityce.pl w dniach 28-31 maja pracownia Social Changes. Jak wynika z badania pracowni Social Changes przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl, chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę (PiS, Solidarną Polskę i Porozumienie) zadeklarowało 35 proc. badanych (bez niezdecydowanych), co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem.

Sondaż. PiS i koalicjanci wygrywają, wysoki wynik ruchu Hołowni

Na Polskę 2050 Szymona Hołowni chce głosować 27 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 3 punkty proc. To jeden z najwyższych sondażowych wyników tej relatywnie nowej formacji, powstałej na fali popularności jej lidera - byłego dziennikarza TVN i kandydata w zeszłorocznych wyborach prezydenckich.

Podium zamyka Koalicja Obywatelska, która cieszy się obecnie 15-proc. poparciem, co oznacza spadek o 2 punkty proc. Nie zmieniło się poparcie dla Lewicy, na którą wskazało 9 proc. badanych. 3 punkty straciła Konfederacja, notująca wynik na poziomie 7 proc. wskazań. Bez zmian pozostaje poparcie dla Kukiz‘15 - 3 proc. Natomiast 1 punkt proc. zyskało Polskie Stronnictwo Ludowe, na które także wskazało 3 proc. badanych.

Deklarowana frekwencja wyniosła 64 proc. (przy czym 41 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 23 proc. "raczej tak"). 26 proc. ankietowanych nie zamierza uczestniczyć w wyborach (13 proc. "zdecydowanie nie", 13 "raczej nie"). Co dziesiątemu respondentowi "trudno powiedzieć", czy wziąłby udział w wyborach.

RadioZET.pl/PAP