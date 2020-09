Sopot: znaleziono dużą sumę pieniędzy. Policja poszukuje właściciela

Żaden z rzekomych właścicieli, którzy zgłosili się po pieniądze, nie byli w stanie powiedzieć, jaką sumę dokładnie zgubili i jak zapakowana była gotówka — przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sopocie Lucyna Rekowska.

Sopot. Znaleziono dużą sumę pieniędzy, trwają poszukiwania właściciela

Duża suma pieniędzy została znaleziona w Sopocie 28 sierpnia 2020 roku przez turystę z Warszawy. Odnalazł on ją na ulicy Kościuszki. Policja nie poinformowała, czy chodzi o kilkanaście, czy też kilkadziesiąt złotych. Mundurowi nie zdradzili też, jak była zapakowana gotówka. Komunikat do mediów został przekazany 8 września.

Po ukazaniu się komunikatu otrzymaliśmy kilkadziesiąt telefonów i maili ws. znalezionej gotówki. Nikt jednak nie potrafił powiedzieć, ile dokładnie zgubił gotówki, ani jak została zapakowana Lucyna Rekowska

Jak wyjaśniła policjantka, na komendę zgłaszały się osoby, które twierdziły, że zostały oszukane metodą "na policjanta" i gdzieś zostawiły swoje pieniądze. Funkcjonariusze z Sopotu w tej sprawie odebrali telefony z całej Polski. "Jednak nadal prawdziwego właściciela nie udało się ustalić. Taka osoba do tej pory do nas się nie zgłosiła. Jeżeli nie uda się odnaleźć prawdziwego właściciela gotówka może wrócić do znalazcy" - przekazała rzeczniczka prasowa sopockiej policji.

Funkcjonariusze nadal szukają osoby, do której należy gotówka znaleziona przy ulicy Kościuszki w Sopocie. Stąd też apel policji o zgłoszenie się właściciela lub osób mających wiedzę na temat znalezionych pieniędzy na KMP w Sopocie. W tej sprawie można także zadzwonić pod nr tel.: 47 74 26267; 532 460 778; 47 74 26331; lub 47 74 26222.

RadioZET.pl/PAP