W miniony piątek w godzinach wieczornych oficer dyżurny policji otrzymał zgłoszenie od świadka, że w jednym z mieszkań w Sopocie mąż pobił żonę. Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol. Interweniujący mundurowi dowiedzieli się od pokrzywdzonej kobiety, że jej mąż kilka tygodni wcześniej ponownie z nią zamieszkał i już po kilku dniach zaczął wszczynać awantury, podczas których wyzywał ją i bił powodując obrażenia ciała.

- W trakcie interwencji do mieszkania wrócił 72-letni mąż kobiety, który od razu został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. W rozmowie z policjantami przyznał się, że uderzył żonę oraz stwierdził, że w swoim mieszkaniu będzie robił, co mu się podoba – powiedziała w rozmowie z trójmiejską "Gazetą Wyborczą" Lucyna Rekowska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

Policjanci sporządzili niebieską kartę, ustalili świadków zdarzenia oraz zgromadzili materiał dowodowy, na podstawie którego 72-letni sprawca usłyszał zarzut znęcania się fizycznego i psychicznego nad swoją żoną. Funkcjonariusze doprowadzili też sprawcę do prokuratury na dalsze czynności procesowe, gdzie prokurator po jego przesłuchaniu skierował do sądu wniosek o areszt tymczasowy.

Sąd przychylił się do tego wniosku i 72-letni sopocianin najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna w przeszłości był już notowany za podobne przestępstwo i był tymczasowo aresztowany. Za przestępstwo znęcania się grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/KMP Sopot/trojmiasto.wyborcza.pl