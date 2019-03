Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do rodzinnej tragedii doszło w czwartek wieczorem w czteropiętrowym budynku przy ul. Biała Przemsza w Sosnowcu. Straż pożarną wezwali mieszkańcy, którzy wyczuli silny zapach gazu. Wydobywał się z lokalu na parterze.

W mieszkaniu strażacy znaleźli trzy nieprzytomne osoby: 40-letniego mężczyznę i jego ok. 60-letnich rodziców.

Wszyscy troje prawdopodobnie chcieli się zabić. W kuchence odkręcone były kurki.

– Rodzice lat ok. 60 z synem lat ok. 40 usiłowali popełnić samobójstwo poprzez skierowanie do mieszkania gazu z sieci miejskiej – przekazało portalowi Silesion Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

40-latka, mimo reanimacji, nie udało się uratować. Starsze małżeństwo trafiło do szpitala. Dokładne okoliczności tragedii ustala policja.

RadioZET.pl/Silesion.pl/JŚ