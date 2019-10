Cztery osoby – wśród nich kilkuletnie dziecko - trafiły do szpitala na badania po poniedziałkowym zderzeniu autobusu miejskiego i samochodu osobowego w Sosnowcu. Nieco później na tej samej ulicy zderzyły się cztery samochody. Obydwa zdarzenia zostaną prawdopodobnie zakwalifikowane jako kolizja – podała policja.

Do wypadku doszło w Sosnowcu.

Rzeczniczka sosnowieckiej komendy asp. szt. Sonia Kepper powiedział , że do zderzenia osobowego fiata i autobusu miejskiego linii 55 doszło w rejonie wiaduktu na ul. Blachnickiego, w pobliżu ulicy Prusa.

Kilkuletnie dziecko trafiło do szpitala

- Do szpitala na badania pojechały trzy osoby jadące autobusem, które ucierpiały na skutek gwałtownego hamowania – dwie kobiety dorosłe i kilkuletnie dziecko. Do szpitala trafił też kierujący samochodem osobowym - powiedziała policjantka. Jak dodała, wiele wskazuje, że poszkodowani wkrótce wrócą do domów, dziecko prawdopodobniej zostanie dłużej na obserwacji.

Do drugiej kolizji doszło na skrzyżowaniu ulic Blachnickiego i Bora-Komorowskiego, gdzie zderzyły się cztery pojazdy.

- W tym przypadku także nikt najprawdopodobniej nie odniósł poważniejszych obrażeń – wskazała Kepper.

