Ekipa Mystery Hunters, która prowadzi swój kanał w serwisie YouTube, postanowiła wejść do tzw. "domu diabła" - znajdującego pod Wrocławiem, na uboczu Przedmościa Świętego. Na miejscu udało im się zarejestrować kilka zjawisk mrożących krew w żyłach.

"Dom diabła" to stary, opuszczony budynek w Przedmościu Świętym pod Wrocławiem. Owiany jest on mroczną legendą i jest doskonale znany pasjonatom zjawisk paranormalnych. Postanowiła go zbadać także ekipa Mystery Hunters, która prowadzi swój kanał w serwisie YouTube.

Nagranie, które zarejestrowała grupa Mystery Hunters, krąży w mediach społecznościowych już jakiś czas, ale w ostatnim czasie odżyło ono na nowo za sprawą lokalnych mediów, które zainteresowały się historią opuszczonego domu.

Ekipa Mystery Hunters weszła do "domu diabła". Wideo

- Nazwa "dom diabła" to nie dzieło przypadku. Ta wieś od bardzo dawna związana jest z postacią diabła. Legendy oraz mieszkańcy okolicznej wsi głoszą, że niebezpieczne torfowiska, które się w niej znajdują, był w stanie przekraczać tylko diabeł. Inni twierdzą, że mieszkańców okolicy często ta postać straszyła, choć ci nigdy się do domu nie zbliżyli. Chcieliśmy sprawdzić, czy legendy okażą się prawdziwe i zbadać ten dom - mówił Radek z Mystery Hunters.

Grupa spędziła w mrocznym domu całą noc. Zainstalowano tam: czujniki pola elektromagnetycznego, czujniki ruchu, kamery nagrywające obraz niewidoczny dla ludzkiego oka.

Pasjonaci zjawisk paranormalnych twierdzą, że na miejscu zaobserwowali i zarejestrowali kilka przerażających zjawisk, m.in. udało im się uchwycić orba, czyli energetyczną kulę, która ma zwiastować obecność ducha. - Podczas naszych badań na parterze usłyszeliśmy również dwa nietypowe stuknięcia. Pierwsze w pokoju obok, drugie w piwnicy. Oba niemal w tym samym momencie. Nasi widzowie uchwycili również trzecie, co zmroziło nam nieco krew w żyłach, bo trzy stuknięcia mogą zwiastować siłę demoniczną w tym domu - powiedział Piotrek z Mystery Hunters.

To jednak nie wszystko. W pewnym momencie na nagraniu widać, jak wykładzina pozostawiona w budynku zaczęła się poruszać. Całe nagranie nocnego śledztwa Mystery Hunters dostępne jest na ich kanale w serwisie YouTube. Film zatytułowany jest "Dom Diabła".

RadioZET.pl/ Gazeta Wrocławska/ YouTube: Mystery Hunters