"Będziesz siedział!". Gorąco na spotkaniu z Kaczyńskim w Płocku

Wizyta Jarosława Kaczyńskiego w Płocku nie obyła się bez incydentów. Nie wszyscy chętni zostali wpuszczeniu do Teatru Dramatycznego, gdzie odbywało się kolejne kampanijne spotkanie Prawa i Sprawiedliwości. Grupa protestujących skandowała w kierunku szefa rządzącej partii: “Będziesz siedział!”. Kaczyński zareagował śmiechem.

Reporter Radia ZET Rafał Miżejewski pytał mieszkańców stojących przed teatrem, czy zamierzają wejść do środka, skoro na ulotkach zapraszano wszystkich płocczan. “Nie próbuję, są zaproszenia, jest lista”, “Przecież wiemy, że nas nie wpuszczą”, “Tylko dla PiS-u, dla wybranych” - usłyszał.

Spotkanie Kaczyńskiego z mieszkańcami Płocka

Kaczyński na spotkaniu przekonywał, że rząd odnosi sukcesy. - Niewiele trzeba, aby dogonić Zachód. Polska bardzo szybko się rozwija i za jakiś czas będziemy na równi z innymi - obiecywał prezes PiS. Po przemówieniu były pytania, ale niezadowoleni mieszkańcy nie mogli ich zadać, bo stali na zewnątrz.

Kaczyński został zapytany, czy jest "chociażby ziarno prawdy" w medialnych doniesieniach, które mówią, że premier Morawiecki ma zostać "wymieniony" na wicepremiera Błaszczaka. - Nie ma - odparł prezes PiS.



Pogłoski o wymianie na funkcji premiera od dłuższego czasu pojawiają się w mediach. W tym tygodniu w materialne portalu Wirtualna Polska napisano, że "grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości skupionych wokół wicepremiera Jacka Sasina chce, by do końca roku Mateusz Morawiecki został zdymisjonowany". "Lista pretensji jest długa. «Spiskowcy» proponują, by nowym szefem rządu został Mariusz Błaszczak" - napisał portal.

RadioZET.pl/PAP - Daria Kania, Michał Budkiewicz