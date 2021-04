Kilka dni temu spore poruszenie w mediach społecznościowych wywołał film Wojciecha Sumlińskiego pt. "Spowiedź ratownika", w którym anonimowy mężczyzna przekonuje o rzekomych wielkich manipulacjach w testach na koronawirusa. Janek Świtała, ratownik medyczny z SOR we Wrocławiu uważa, że treści w filmie są "kompletnie niewiarygodne", a wypowiadający się tam mężczyzna to "kretyn i morderca". Do informacji przedstawionych w filmie odniosło się także Ministerstwo Zdrowia.

"Spowiedź ratownika" to film dokumentalny autorstwa prawicowego publicysty Wojciecha Sumlińskiego, autora książek m.in. o "niebezpiecznych związkach" Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego. Film w kilka dni został obejrzany w serwisie YouTube blisko 2,5 mln razy i zyskał ogromną popularność w mediach społecznościowych. Z wielu wypowiedzi wynika jednak, że film może być zwykłą manipulacją, a treści w nim przedstawione to klasyczne fake newsy.

O czym opowiada film? "Spowiedź ratownika" to ponad 30-minutowa wypowiedź anonimowego mężczyzny, podającego się za ratownika medycznego. Mężczyzna przekonuje, że nie chce ujawnić swojego nazwiska i miejsca zatrudnienia, bo "boi się" o swoją przyszłość. Bohater filmu twierdzi, że dane dotyczące epidemii koronawirusa podawane do opinii publicznej są nieprawdziwe, a cała "psychoza związana z pandemią jest wyolbrzymiona". Najważniejszym wątkiem filmu są jednak testy na koronawirusa i ich rzekomo błędne przeprowadzanie. Według anonimowego mężczyzny, w wyniku tych błędów liczba zakażeń jest zdecydowanie zawyżana, bo większość wspomnianych testów niemal zawsze daje wynik pozytywny.

Film "Spowiedź ratownika" Wojciecha Sumlińskiego to manipulacja i fake news?

- Testy które wykonujemy, to są testy firmy Abbott, dostaje je pogotowie w całej Polsce. W opakowaniu jest ich 25 sztuk. Na 25 sztuk przypada jedna buteleczka buforu i jego co chwila brakuje - tłumaczy mężczyzna. - Czasami nie ma ich tydzień, czasami dwa. Zastępuję się je solą fizjologiczną - przekonuje.

Mężczyzna zapewnia, że po użyciu soli fizjologicznych większość testów daje wynik pozytywny. - Siedem na osiem testów z samą solą fizjologiczną, nawet bez próbki DNA, wychodzi pozytywnie - wylicza. - Zaciekawiło mnie to. Nie pobrałem wymazu od pacjenta, tylko umieściłem czysty patyczek bez jego DNA w probówce i wpuściłem go na płytkę. Test wyszedł pozytywny. To mnie zaskoczyło i zaniepokoiło - tłumaczy.

Najważniejsze wnioski płynące z filmu "Spowiedź ratownika", to zarzuty, że otrzymane przez polskie Pogotowie Ratunkowe testy na koronawirusa marki ABBOTT są wadliwe i w szokująco wielu przypadkach (7 na 8 przeprowadzonych testów) wskazują błędnie na wynik dodatni. Co więcej, błędnie zdiagnozowani pacjenci, mających inne (niż COVID-owe) dolegliwości, w tym sięgające stanów zagrożenia życia - mieli być błędnie oznaczani jako "zarażeni koronawirusem". Będąc wolnymi od COVID-19 trafiali do szpitala jednoimiennego na tzw. "brudny oddział", gdzie byli zakażani koronawirusem.

Ratownik medyczny z Wrocławia: anonimowy bohater filmu to kretyn i morderca

Kontrowersyjne tezy i zarzuty przedstawione w filmie Wojciecha Sumlińskiego skomentował m.in. Janek Świtała - ratownik medyczny pracujący na SOR we Wrocławiu. W jego ocenie mężczyzna z przedstawiony na filmie jest kompletnie niewiarygodny. - Ja mam twarz i dyplom potwierdzający, że naprawdę jestem ratownikiem medycznym - podkreśla, odnosząc się tym samym do filmowych rewelacji anonimowego bohatera filmu.

Świtała potwierdza, że ratownicy korzystają z testów firmy Abbott. - Ale jeżeli nie ma roztworu buforowego, to tych testów po prostu nie wykonujemy - podkreśla. - Cały czas mamy też do dyspozycji testy PCR, to są te najdokładniejsze testy - dodaje.

- Nie ma takiej możliwości, że wyślemy 30 zdrowych osób do szpitala tymczasowego. Jest to bzdura i kłamstwo oraz budowanie atmosfery strachu - tłumaczy ratownik medyczny. Bohatera filmu Sumlińskiego nazywa "kretynem i mordercą". - Trzeba słuchać autorytetów, a nie przebierańców, którzy nie pokazują swojej twarzy - zaapelował.

Ministerstwo Zdrowia o testach ABBOT: nie wpłynęły zawiadomienia o błędnych wynikach

Radiozet.pl zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia z szeregiem pytań dotyczących treści zawartych w filmie Sumlińskiego. Resort stwierdził, że z uwagi na anonimowość bohatera dokumentu, nie chce komentować samego filmu. Otrzymaliśmy jednak obszerne informacje dotyczące wspomnianych testów ABBOT i ich rzekomej wadliwości.

"W imieniu rzecznika prasowego informuję, że do Ministerstwa Zdrowia nie wpłynęły zawiadomienia o błędnych wynikach tych testów. Testy antygenowe Panbio COVID-19 AG Rapid Test Device (firmy Abbott), zakupione przez resort zdrowia, były przekazywane na potrzeby dysponentów ZRM i innych podmiotów (szpitali, POZ) od listopada 2020 r. Testy Panbio przekazywane na polecenie MZ były przeznaczone do doraźnego zabezpieczenia potrzeb zgłaszanych przez podmioty. Asortymentu z rezerw i zasobów rządowych nie należy traktować jako stałego i regularnego źródła zaopatrzenia jednostek. Podmioty dokonywały zakupów niezbędnych produktów (w tym testów diagnostycznych) we własnym zakresie i otrzymywały odpowiednią refundację kosztów z NFZ. W związku z powyższym w ZRM mogą znajdować się również inne testy antygenowe niż zakupione i wydane na polecenie MZ. Należy pamiętać, że testy antygenowe należy stosować zgodnie z załączoną instrukcją producenta" - tłumaczy Ministerstwo Zdrowia.

"Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID ws. testów antygenowych AgRDT w diagnostyce COVID z 3 listopada 2020 r. https://www.gov.pl/web/zdrowie/strategia-walki-z-pandemia-covid19 i zgodnie z rekomendacjami WHO, test antygenowy do użytku diagnostycznego powinien charakteryzować się czułością ≥ 80% i swoistością ≥ 97% w porównaniu do testów molekularnych. Ze względu na poważne konsekwencje wyników fałszywie ujemnych, zespół ekspertów w Polsce zaleca, by do diagnostyki używać testów antygenowych o czułości diagnostycznej ≥ 90% i swoistości diagnostycznej ≥ 97% , w odniesieniu do danych walidacyjnych deklarowanych przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro" - czytamy.

"Według wytycznych WHO i CDC testy antygenowe mogą być wykorzystywane między innymi do diagnostyki zakażeń u pacjentów objawowych w ciągu pierwszych 5-7 dni od wystąpienia objawów" - informuje resort zdrowia.

Resort zdrowia ze względu na anonimową wypowiedź nie może odnieść się do filmu "Spowiedź ratownika".

