Sędzia Paweł Juszczyszyn zaskarżył do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasbourgu uchwałę Izby Dyscyplinarnej, na mocy której został odsunięty od orzekania. Sędzia argumentuje, że narusza to jego prawa gwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Polski rząd będzie się musiał odnieść do przedstawionych zarzutów.

Skarga sędziego Juszczyszyna do ETPC

W skardze do Trybunału w Strasburgu sędzia Paweł Juszczyszyn wskazał na naruszenie artykułu 6. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) o prawie do rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny sąd. Juszczyszyn zwrócił uwagę, że w Izbie Dyscyplinarnej orzekają sędziowie powołani na wniosek tzw. neo-KRS. Powołał się na orzecznictwo Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE). W grudniu 2020 roku uchwałą trzech połączonych izb Sąd Najwyższy stwierdził, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. Natomiast TSUE 8 kwietnia 2020 roku nakazał zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, do czasu rozpatrzenia skargi Komisji Europejskiej.

Drugi zarzut podnoszony przez Pawła Juszczyszyna to naruszenie artykułu 8. (EKPC), dotyczącego prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Zdaniem sędziego, zawieszenie go w czynnościach służbowych, a także stwierdzenia zawarte w uchwale Izby Dyscyplinarnej, godzą w jego dobre imię i naruszają reputację. Juszczyszyn argumentuje, że nie mógł skorzystać z ochrony prawnej ze względu na wadliwy kształt Izby Dyscyplinarnej, a także brak uzasadnienia nałożonej na niego sankcji.

Juszczyszyn wskazał także na bezprawne naruszenie jego prywatności. Zdaniem sędziego, poprzez wytoczone przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne próbowano go zastraszyć, a także wywołać tzw. efekt mrożący wobec innych sędziów, którzy zamierzali weryfikować legalność nominacji nowej KRS.

Sędzia zaskarżył także ograniczenie jego praw majątkowych, ponieważ Izba Dyscyplinarna obniżyła mu wynagrodzenie.

Sędzia Juszczyszyn zawieszony

4 lutego 2020 roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w II instancji zawiesiła w obowiązkach sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżyła mu wynagrodzenie o 40 procent na czas trwania zawieszenia.

W uzasadnieniu decyzji Izby Dyscyplinarnej sędzia Adam Tomczyński powiedział, że żaden sędzia nie może przekraczać granicy prawa. Jak podkreślił, sędziowie nie mogą podważać prerogatyw i osobistych uprawnień prezydenta w zakresie powoływania sędziów.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn został zawieszony za to, że rozpatrując sprawę cywilną w listopadzie 2019 roku, uznał za konieczne ustalenie, czy sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Zwrócił się w tym celu do Kancelarii Sejmu, aby ujawniła listy poparcia kandydatów do nowej KRS.

RadioZET.pl/Twitter/Rzeczpospolita.pl