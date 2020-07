Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie wypadli słabiej niż rok temu

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, który uczniowie z powodu epidemii Covid-19 zamiast w kwietniu pisali w połowie czerwca, CKE podała w piątek. Ósmoklasiści pisali obowiązkowo test z języka polskiego, matematyki, ale też z języka obcego nowożytnego - angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego czy włoskiego, przy czym – tu bez niespodzianek – tym najchętniej wybieranym był język angielski.

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty

31 lipca, gdy uczniowie poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty, wiemy już, że za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów możliwych do otrzymania - to o cztery punkty mniej niż rok temu. Z matematyki średni wynik to z kolei 46 proc.

Jak średnie wyniki prezentują się w przypadku języków obcych? Jeśli chodzi o język angielski to 54 proc. punktów. Z języka niemieckiego uczniowie uzyskali średnio 45 proc., z rosyjskiego – 48 proc., z francuskiego – 72 proc., z hiszpańskiego – 66 proc. i z włoskiego – 57 proc.

Przypomnijmy, że egzamin ósmoklasisty jest podstawą rekrutacji do szkół średnich. Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty można składać w szkołach do wtorku.

